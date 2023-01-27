Япония запретила вывоз в Россию медоборудования и расширила санкции в отношении российских чиновников

Япония ввела новые санкции против России. С 3 февраля будут запрещены поставки медоборудования, вакцин, радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, геологоразведки нефти и газа, роботов. Санкционный список дополнили 22 российских чиновника, пишет РБК.

Экспортные ограничения затронут 49 российских организаций, работающих в области судоремонта, авиации, производства оружия.

Санкции ввели против уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Александра Дугина, министра юстиции Константина Чуйченко, зампредов правительства Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, члена ОП Александра Марковича, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и члена ЦИК Николая Левичева.

В области обороны ограничения коснулись замминистра обороны Михаила Мизинцева, генерала-лейтенанта Сергея Рыжкова. Также в санкционный список внесли директоров и бывших директоров крупных российских компаний, родных Сулеймана Керимова.

В санкционный список внесли также ПАО «КАМАЗ»‎, корпорацию «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард».

Отдельные ограничения введены в отношении 14 человек, связанных с ЛДНР, Херсонской, Запорожской областями и Крымом.