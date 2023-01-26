Главные новости политики 26 января

На фронте:
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После договоренностей США, Германии и союзников о поставках танков Россия решила, по всей видимости, ответить. С утра по всей территории Украины была воздушная тревога, а ночью была атака беспилотниками. Взрывы были в 11 областях страны, погибли 11 человек, столько же ранено.
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Politico сообщила, что на Западе задумались теперь о следующем шаге: поставке истребителей. Но обсуждение будет еще более сложным, чем с танками. Однако в Европе уже не считают это плохой идеей, хотя признают, что риск эскалации сохраняется.
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Разведка Британии пишет, что Россия скорее всего завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси. Солдаты обучались с осени. Это соединение понесло большие потери около года назад. Сейчас в нем в основном мобилизованные со старым обмундированием. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена. Россия будет продолжать использовать Беларусь для подготовки бойцов.
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что НАТО и США все больше участвуют в конфликте в Украине. Заявлениям союзников Киева о том, что оружие поставляют для защиты Украины и оно не угрожает России, в Кремле не верят.
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Reuters, вслед за выпущенным накануне материалом The New York Times, рассказал о кладбище ЧВК «Вагнер» на окраине станицы Бакинской в Краснодарском крае. В NYT говорили, что за два месяца оно увеличилось в семь раз. Reuters пишет, что на нем около 200 могил, в большинстве из которых похоронены завербованные заключенные. При этом есть захоронения бойцов из Украины, Молдовы и Абхазии.
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США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной группой. Минфин ввел дополнительные санкции против бойцов ЧВК, которые работали в ЦАР и отрицали доклады о нарушениях прав человека и пытках. Также санкции касаются нескольких компаний, связанных с ЧВК.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил изменить статус СВО. Это нужно, по его мнению, для мобилизации всех резервов ради общей победы и перевода экономики на военные рельсы. Его коллеги тут же опровергли необходимость изменения статуса СВО и добавили, что это должен делать президент.
Репрессии
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«Медузу»* Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией». Теперь репосты материалов и поддержка редакции могут стать основной для уголовного дела. «Медузу»* поддержали коллеги, политологи и правозащитники. В ответ на это редакция перестала ставить «иноагентскую» плашку.
«Очередной шаг в направлении сталинизации режима»: реакции на новый статус «Медузы»*
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В Москве власти потребовали от Сахаровского центра* освободить помещения: это сам большой центр, квартира, в которой жил Сахаров, выставочный зал. Расторгнуть договор власти решили из-за поправок в закон об «иноагентах»: им с декабря нельзя получать господдержку. Помещения были в безвозмездной аренде с начала 90-х.
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В деле Заремы Мусаевой проведут новую экспертизу. Предыдущий эксперт допустил множество нарушений, другой эксперт считает, что царапины у полицейского на лице появились из-за бритья. Сейчас никакого «вреда здоровью» на лице силовика не заметно.
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Экс-руководителя театра «Красный факел» в Новосибирске Александра Кулябина отправили на домашний арест на два месяца. Его обвинили в растрате: Минкульт считает, что он незаконно начислял надбавку сыну-режиссеру. Ущерб, предъявленный министерством, Кулябин возместил. Его сын Тимофей Кулябин выступал против боев в Украине и покинул Россию. За режиссера вступились российские артисты и театральные деятели.
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Из-за песни «Колыбельная» на Семена Слепакова требуют возбудить уголовное дело о «дискредитации армии». Его стихи не понравились депутатам и сенаторам: в Минюст направили предложение о признании его «иноагентом». Были также «инициативы» лишить его гражданства.
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А на Петра Верзилова* дело возбудили: силовики считают, что он в нескольких постах распространил «фейки» об армии «по мотивам политической ненависти». Верзилов* находится не в России.
В России
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Замглавы госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что США готовы рассмотреть смягчение санкций в ответ на «серьезные переговоры» и вывод российских войск из Украины.
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ТАСС пишет, что РПЦ на рождественских чтениях в Госдуме предложила запретить аборты без согласия мужа для замужних женщин. Психологическое консультирование и показ сердцебиения плода перед абортом в церкви предложили закрепить законодательно.
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Спрос на покупку товаров повседневного спроса в России упал ниже уровней 2014-2015 годов. Основная причина — падение реальных доходов населения.
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В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси. Она знакома с Россией, до этого назначения руководила дипслужбой в Армении. Трейси говорила о возможности увеличить выдачу виз.
В мире
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США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты Boeing и Airbus. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон предупредил, что за это может быть тюрьма или штраф, а также утрата экспортных привилегий. Ограничения просят распространить на самолеты Беларуси. МИД Турции пока не ответил на эти просьбы.
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В Германии задержали пособника экс-руководителя отдела Федеральной разведслужбы Германии, которого подозревают в передаче России секретной информации, в том числе об Украине. Новый задержанный Артур Е. прибыл из США. В разведке он не работал, но мог быть курьером.
*«Медузу, Петра Верзилова и Сахаровский центр Минюст России считает «иноагентами».