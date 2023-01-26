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#Новости

Главные новости политики 26 января

26.01.2023

На фронте: новый удар по 11 областям Украины, Запад обсуждает поставки истребителей, США признали ЧВК «Вагнер»‎ транснациональной преступной организацией

Репрессии: «Медузу»‎* объявили «нежелательной организацией»‎, Сахаровский центр* выселяют

В России: Нуланд предложила смягчить санкции в ответ на вывод войск из Украины и переговоры, РПЦ предлагает запретить аборты без разрешения мужа, спрос упал сильнее, чем в кризисные 2014-2015 годы

В мире: США требуют от Турции прекратить обслуживание российских самолетов, в Германии задержали пособника шпиона

На фронте: 

  • После договоренностей США, Германии и союзников о поставках танков Россия решила, по всей видимости, ответить. С утра по всей территории Украины была воздушная тревога, а ночью была атака беспилотниками. Взрывы были в 11 областях страны, погибли 11 человек, столько же ранено. 

  • Politico сообщила, что на Западе задумались теперь о следующем шаге: поставке истребителей. Но обсуждение будет еще более сложным, чем с танками. Однако в Европе уже не считают это плохой идеей, хотя признают, что риск эскалации сохраняется. 

  • Разведка Британии пишет, что Россия скорее всего завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси. Солдаты обучались с осени. Это соединение понесло большие потери около года назад. Сейчас в нем в основном мобилизованные со старым обмундированием. Его боевая эффективность, вероятно, будет ограничена. Россия будет продолжать использовать Беларусь для подготовки бойцов.    

  • Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что НАТО и США все больше участвуют в конфликте в Украине. Заявлениям союзников Киева о том, что оружие поставляют для защиты Украины и оно не угрожает России, в Кремле не верят.

  • Reuters, вслед за выпущенным накануне материалом The New York Times, рассказал о кладбище ЧВК «Вагнер»‎ на окраине станицы Бакинской в Краснодарском крае. В NYT говорили, что за два месяца оно увеличилось в семь раз. Reuters пишет, что на нем около 200 могил, в большинстве из которых похоронены завербованные заключенные. При этом есть захоронения бойцов из Украины, Молдовы и Абхазии.

  • США признали ЧВК «Вагнер»‎ транснациональной преступной группой. Минфин ввел дополнительные санкции против бойцов ЧВК, которые работали в ЦАР и отрицали доклады о нарушениях прав человека и пытках. Также санкции касаются нескольких компаний, связанных с ЧВК.

  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил изменить статус СВО. Это нужно, по его мнению, для мобилизации всех резервов ради общей победы и перевода экономики на военные рельсы. Его коллеги тут же опровергли необходимость изменения статуса СВО и добавили, что это должен делать президент.

Репрессии

  • «Медузу»‎* Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией»‎. Теперь репосты материалов и поддержка редакции могут стать основной для уголовного дела. «Медузу»‎* поддержали коллеги, политологи и правозащитники. В ответ на это редакция перестала ставить «иноагентскую» плашку‎. 

«Очередной шаг в направлении сталинизации режима»‎: реакции на новый статус «Медузы»‎*

  • В Москве власти потребовали от Сахаровского центра* освободить помещения: это сам большой центр, квартира, в которой жил Сахаров, выставочный зал. Расторгнуть договор власти решили из-за поправок в закон об «иноагентах»‎: им с декабря нельзя получать господдержку. Помещения были в безвозмездной аренде с начала 90-х. 

  • В деле Заремы Мусаевой проведут новую экспертизу. Предыдущий эксперт допустил множество нарушений, другой эксперт считает, что царапины у полицейского на лице появились из-за бритья. Сейчас никакого «вреда здоровью»‎ на лице силовика не заметно.

  • Экс-руководителя театра «Красный факел»‎ в Новосибирске Александра Кулябина отправили на домашний арест на два месяца. Его обвинили в растрате: Минкульт считает, что он незаконно начислял надбавку сыну-режиссеру. Ущерб, предъявленный министерством, Кулябин возместил. Его сын Тимофей Кулябин выступал против боев в Украине и покинул Россию. За режиссера вступились российские артисты и театральные деятели.  

  • Из-за песни «Колыбельная» на Семена Слепакова требуют возбудить уголовное дело о «дискредитации армии». Его стихи не понравились депутатам и сенаторам: в Минюст направили предложение о признании его «иноагентом»‎. Были также «инициативы»‎ лишить его гражданства. 

  • А на Петра Верзилова* дело возбудили: силовики считают, что он в нескольких постах распространил «фейки» об армии «по мотивам политической ненависти». Верзилов* находится не в России.

В России

  • Замглавы госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что США готовы рассмотреть смягчение санкций в ответ на «серьезные переговоры»‎ и вывод российских войск из Украины. 

  • ТАСС пишет, что РПЦ на рождественских чтениях в Госдуме предложила запретить аборты без согласия мужа для замужних женщин. Психологическое консультирование и показ сердцебиения плода перед абортом в церкви предложили закрепить законодательно.

  • Спрос на покупку товаров повседневного спроса в России упал ниже уровней 2014-2015 годов. Основная причина — падение реальных доходов населения. 

  • В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси. Она знакома с Россией, до этого назначения руководила дипслужбой в Армении. Трейси говорила о возможности увеличить выдачу виз.

В мире

  • США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты Boeing и Airbus. По информации The Wall Street Journal, Вашингтон предупредил, что за это может быть тюрьма или штраф, а также утрата экспортных привилегий. Ограничения просят распространить на самолеты Беларуси. МИД Турции пока не ответил на эти просьбы. 

  • В Германии задержали пособника экс-руководителя отдела Федеральной разведслужбы Германии, которого подозревают в передаче России секретной информации, в том числе об Украине. Новый задержанный Артур Е. прибыл из США. В разведке он не работал, но мог быть курьером. 


*«Медузу, Петра Верзилова и Сахаровский центр Минюст России считает «иноагентами»‎. 

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