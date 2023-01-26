Главные новости политики 26 января

На фронте: новый удар по 11 областям Украины, Запад обсуждает поставки истребителей, США признали ЧВК «Вагнер»‎ транснациональной преступной организацией

Репрессии: «Медузу»‎* объявили «нежелательной организацией»‎, Сахаровский центр* выселяют

В России: Нуланд предложила смягчить санкции в ответ на вывод войск из Украины и переговоры, РПЦ предлагает запретить аборты без разрешения мужа, спрос упал сильнее, чем в кризисные 2014-2015 годы

В мире: США требуют от Турции прекратить обслуживание российских самолетов, в Германии задержали пособника шпиона