В Грозном проведут повторную экспертизу «травм»‎ полицейского, нанесенных Заремой Мусаевой

SOTA сообщила, что суд в Грозном постановил провести повторную экспертизу «травм»‎, нанесенных полицейскому Заремой Мусаевой. Полицейский Магомед Абдулхамидов настаивал, что она нанесла ему восемь царапин.

Прежний эксперт допустил множество ошибок и уехал в ХМАО. Независимый эксперт Алексей Безбородов считает, что царапины на лице полицейского появились от неосторожного бритья. Повторная экспертиза будет проведена не в Чечне.

По словам адвоката Мусаевой Александра Савина, в деле отсутствует фото «травм»‎, а есть только текстовое их описание. Новая экспертиза будет изучать лицо полицейского.

Удерживаемая больше года в СИЗО Зарема Мусаева — мать правозащитника Янгулбаева и жена бывшего федерального судьи. После заявления об исчезновении родственников Рамзан Кадыров лично угрожал семье.

Мусаеву вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню и судят теперь по статье о насилии к представителю власти, опасном для жизни и здоровья (ч.2 ст. 318 УК РФ). Ее сын Абубакар Янгулбаев предлагал обменять себя на мать, но Кадыров не ответил.