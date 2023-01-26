Замглавы Госдепартамента США: Вашингтон готов смягчить санкции против России ради «серьезных переговоров и вывода войск»‎

CNN сообщила, что Минфин США признал ЧВК «Вагнер»‎ транснациональной преступной организацией. Также введены новые санкции против российских чиновников, ЧВК и нескольких связанных с ней компаний. Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон готов смягчить санкции в отношении России ради «серьезных переговоров»‎ по Украине и вывода российских войск с ее территории.

Об этих планах Белый дом говорил еще на прошлой неделе. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что санкции введены в отношении «ряда ключевых объектов инфраструктуры «Вагнера»‎»‎. Среди них авиационное предприятие, пропагандистское и подставные фирмы.

«Эти действия поддерживают нашу цель — снизить способность Москвы вести войну против Украины, привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за агрессивную войну России и связанные с ней злоупотребления, а также оказать дальнейшее давление на оборонный сектор России», — говорится в заявлении Блинкена.

Под санкции попали три человека из ФСИН за их роль в вербовке российских заключенных в ЧВК, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов. В списке оказались Александр Иванов и Валерий Захаров, которые работали на ЧВК «Вагнер». Как уточнила «Медиазона»‎*, первый отвечал на отчет ООН, в котором говорилось о причастности ЧВК к внесудебным казням, изнасилованиям, убийствам животных и грабежам в ЦАР. Второй россиянин, работая на ЧВК «Вагнера, занимал должность советника президента ЦАР по национальной безопасности.

В Госдепе добавили, что предпримут шаги для введения визовых ограничений «в отношении 531 военнослужащего Российской Федерации за действия, которые угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Как передает «Коммерсант»‎, заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила о готовности смягчить санкции ради «серьезных переговоров» по Украине и вывода оттуда российских войск.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.