Патрушев маскирует собственный провал, обвиняя Запад в подготовке «прокси-войны»‎ против России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и секретарь Совбеза России Николай Патрушев считают, что запад уже участвует в украинском конфликте. Такие заявления звучат все чаще. Политолог Аббас Галлямов считает, что Патрушев так компенсирует собственные провалы.

Оба комментировали поставки танков Киеву. В ответ на поддержку союзников российские войска нанесли по стране массированный удар: были атакованы энергетические объекты и инфраструктура в 11 областях, в том числе в Киеве. Погибли 11 человек, один из них в столице.

В Креме не согласны со словами украинских партнеров о том, что оружие поставляется не для борьбы с Россией, не представляет угрозу России, а нужно для борьбы за свободу Украины.

«В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мною столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», — цитируют Пескова «Ведомости»‎.

Патрушев говорил, что Запад готовился и не прекратит прокси-войну против России, а США много лет готовились к гибридной войне и итог этого — сегодняшние события в Украине.

«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками»‎, — передает его слова ТАСС.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, такие высказывания стоит воспринимать как попытку замаскировать свой собственный — персональный — провал.

«На протяжении долгих лет Патрушев возглавлял Совбез. Именно его задачей являлась оценка рисков вторжения в Украину и их минимизация. Именно он отвечал за координацию усилий спецслужб и гражданских структур, типа правительства и администрации президента, с военными. Тот факт, что российская армия оказалась годной только для парадов, а «Киев за три дня» трансформировался в «героическую оборону Москвы» — это именно его заслуга. С помощью риторики об агрессии «коллективного Запада» Патрушев сейчас просто маскирует свои личные провалы, свою персональную некомпетентность»‎, — считает Галлямов.