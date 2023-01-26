«Верстка»‎: в симферопольский детский дом вывезли не меньше 14 детей из Херсона

«Верстка»‎ сообщила, что в Симферополь, в детский дом «Ёлочка»‎ вывезли не меньше 14 детей младше пяти лет из Херсона. «Ёлочку»‎ два года назад назвали «концлагерем для детей»‎ из-за условий, в которых живут дети.

Установить детдом удалось по фотографиям, опубликованным на сайте «Усыновление в Московской области». На нескольких письмах деду Морозу от малышей были послания от воспитателей и указывалось, что дети прибыли из Херсона.

Нынешнее местонахождение замазали белым полем, но в двух письмах забыли это сделать.

«Ёлочка» специализируется на работе с детьми с поражениями ЦНС, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ.

Два года назад несколько приемных родителей, усыновивших детей отсюда, рассказывали о том, что дети были с крайней степенью истощения. Пугали и привычки детей, полученные, по всей видимости, от воспитания.

«Посадила его в ванну. Взяла мочалку. А он вдруг как закричит. Вскочил в слезах, развернулся лицом к стене: ноги — на ширине плеч, руки — на стенку. Прямо как в тюрьме. Вот так их там купали. Боялся горшка, вытирания попы. Не знаю, что они делали, почему ребенок так трясся», — рассказывала одна из мам.

У другой мамы также были вопросы к руководству детского дома. Она взяла под опеку двухлетнего мальчика, который весил 6 кг. К своему возрасту он не умел даже самостоятельно есть.

Рассказы бывших работников подтверждали бесчеловечное отношение. Нельзя было брать детей на руки, кормить их на ночь. В самом учреждении информацию опровергали и называли «обидной»‎. Проверки так ничего и не нашли, хотя удалось добиться начала расследования, которое еще не закончилось.