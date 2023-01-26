Close

#Новости

Петра Верзилова* обвинили в «фейках»‎ про армию

26.01.2023

Поводом стали его посты о боях в Украине

«Медиазона»‎* сообщила, что Петру Верзилову* предъявили обвинение по статье о дискредитации армии по мотивам политической ненависти (п. «д»‎ ч.2 ст.207.3 УК РФ). Поводом стали два твита и два поста в Instagram** об убийствах мирных жителей в Буче. 

В СК указали, что Верзилов «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции». А в его постах есть посылы, которые могут привести к социальной напряженности и причинить вред России.

В декабре «дело о фейках»‎ против издателя «Медиазоны»‎* стало поводом для обыска у матери Верзилова* Елены и участницы Pussy Riot Риты Флорес. 

Против него также расследуют дело о неуведомлении о втором гражданстве (ст.330.2 УК РФ). Следствие планировало арестовать Верзилова, но по этому делу арест не предполагается.

Стрим о Буче стал поводом для уголовного дела о «фейках»‎ против Ильи Яшина*. Его признали виновным и приговорили к 8,5 годам колонии. Приговор еще не пересматривали.


*«Медиазону»‎, Петра Верзилова, Илью Яшина Минюст России считает «иностранными агентами»‎. 

**Instagram принадлежит Meta, признанной «экстремистской» в России. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.