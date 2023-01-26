В Германии арестовали предполагаемого сообщника российского шпиона из немецкой разведки

DW* сообщила, что 22 января в аэропорту Мюнхена задержали Артура Е. — предполагаемого сообщника российского шпиона из немецкой разведки. По версии Федеральной прокуратуры, он был курьером и перевозил секретные сведения в Россию.

Артур Е. прилетел из США, его задержали после пересечения границы. В расследовании помогла ФБР. Его арестовали по подозрению в госизмене 23 января, сейчас он в предварительном заключении.

Арестованный не работал в разведке. В 2022 году он мог передать российской разведслужбе информацию, которую он получил от экс-разведчика, главного фигуранта этого дела.

В декабре 2022 года в Германии задержали Карстена Л., который руководил одним отделов в Федеральной разведывательной службе Германии по мониторингу и взаимодействию со спецслужбами других стран. Среди переданных данных могли быть сведения по Украине.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.