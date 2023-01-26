Депутаты Госдумы отвергают пересмотр статуса СВО

«Ведомости» поговорили с несколькими депутатами Госдумы о том, рассматривают ли законодатели изменение статуса «спецоперации». Они отвергли такие инициативы; опроверг пересмотр в этой области и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Глава комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин считает, что нынешнего статуса «достаточно».
«А вообще это — прерогатива главы государства, не Государственной думы», — сказал он.
Первый зампред по международным делам Дмитрий Новиков указал, что депутат Михаил Шеремет, который и предлагал изменить статус СВО, вправе предлагать инициативы. Но руководствоваться нужно разделением властей в России и руководствоваться позицией президента и Минобороны по СВО.
«У людей, которые компетентны принимать это решение, есть достаточно много источников информации, профессиональных консультантов», — добавил Новиков.
Депутат от Крыма Леонид Ивлев предложил решать вопрос о статусе СВО Генштабу и Верховному главнокомандующему.
На брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отверг возможное изменение названия «спецоперации».
Михаил Шеремет предлагал из-за поставок западных вооружений изменить статус СВО, чтобы перевести российскую экономику на военные рельсы и провести масштабную мобилизацию для общей победы.