Общественная палата Новосибирской области поддержала отмену прямых выборов мэра Новосибирска, пишет «Интерфакс»‎. Прямые выборы могут остаться всего в пяти областных центрах России.

По словам председателя Общественной палаты региона Галины Гридневой, эксперты и члены палаты поддержали конкурсную модель выборов. Выступил за отмену прямых выборов и губернатор Андрей Травников.

«Модель конкурсного назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец»‎, — сказала Гриднева.

Предыдущие выборы мэра в Новосибирске прошли в 2019 году, тогда их выиграл второй раз подряд коммунист Анатолий Локоть.

В России прямые выборы мэров среди региональных центров сохранились в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. До октября прошлого года выбирали мэра и в Томске, но их отменили. По данным «Ведомостей»‎, в прошлом году начали обсуждать отмену такой процедуры в Хабаровске: город, как и Томск, считался «протестным»‎. В Якутске и Новосибирске главу города должны избрать в 2026 и 2024 годах, поэтому срочности в подобном решении нет, говорили в АП.