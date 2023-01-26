За экс-директора театра в Новосибирске поручились Райкин, Апфельбаум, Миронов и другие деятели культуры

Ксения Собчак сообщила, что за бывшего руководителя театра «Красный факел»‎ Александра Кулябина из Новосибирска поручились известные деятели культуры. Кулябина обвинили в растрате, после того как его сын — режиссер Тимофей Кулябин — покинул Россию и выступал против СВО. Александра Кулябина суд отправил на два месяца под домашний арест.

«За Александра Кулябина — бывшего директора новосибирского театра «Красный факел»‎, задержанного накануне — поручились гендиректор Большого театра‎ Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, актриса Елизавета Боярская, актер Александр Балуев, народный артист Константин Райкин»‎, — написала в своем Telegram Ксения Собчак.

Кулябин руководил «Красным факелом»‎ больше 23 лет, его уволили в декабре 2022 года. Сейчас его обвинили в растрате в особо крупном размере. «Тайга.Инфо»‎* пишет, что следствие считает, что экс-директор театра выплачивал незаконную надбавку к зарплате своему сыну. Минкульт оценивал ущерб в 1,8 млн рублей — Кулябин его возместил.

Его сын Тимофей долгое время был главным режиссером «Красного факела»‎. Он уехал из России и выступал с антивоенными высказываниями. Его постановки отменили по всей стране.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.