Close

#Новости

За экс-директора театра в Новосибирске поручились Райкин, Апфельбаум, Миронов и другие деятели культуры

26.01.2023

Александра Кулябина суд отправил на два месяца под домашний арест

Ксения Собчак сообщила, что за бывшего руководителя театра «Красный факел»‎ Александра Кулябина из Новосибирска поручились известные деятели культуры. Кулябина обвинили в растрате, после того как его сын — режиссер Тимофей Кулябин —  покинул Россию и выступал против СВО. Александра Кулябина суд отправил на два месяца под домашний арест. 

«За Александра Кулябина — бывшего директора новосибирского театра «Красный факел»‎, задержанного накануне — поручились гендиректор Большого театра‎ Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, худрук Театра Наций Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, актриса Елизавета Боярская, актер Александр Балуев, народный артист Константин Райкин»‎, — написала в своем Telegram Ксения Собчак. 

Кулябин руководил «Красным факелом»‎ больше 23 лет, его уволили в декабре 2022 года. Сейчас его обвинили в растрате в особо крупном размере. «Тайга.Инфо»‎* пишет, что следствие считает, что экс-директор театра выплачивал незаконную надбавку к зарплате своему сыну. Минкульт оценивал ущерб в 1,8 млн рублей — Кулябин его возместил. 

Его сын Тимофей долгое время был главным режиссером «Красного факела»‎. Он уехал из России и выступал с антивоенными высказываниями. Его постановки отменили по всей стране. 



*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.