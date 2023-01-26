Спрос на потребительские товары в 2022 году упал ниже уровня кризиса 2014-2015 годов

В исследовательской компании NielsenIQ подсчитали, что по итогам 2022 года спрос на потребительские товары упал до рекордных значений. По информации РБК, этот показатель превысил уровень кризисных 2014-2015 годов.

Номинально рынок вырос на 13,6%, показало исследование, но увеличение продаж товаров повседневного спроса произошло в большей степени из-за инфляции — ее вклад составил 17%.

Реальное потребление снизилось на 3,4% в 2022 году, в то время как в 2015 году снижение продаж составило 1,5%. Вклад инфляции в том году составил 14,1%, рост рынка был на уровне 12,5%.

По данным NielsenIQ, причиной такой динамики стало снижение реальных располагаемых доходов. Продажи увеличились только в марте на фоне ажиотажного спроса из-за ухода иностранных компаний из России.