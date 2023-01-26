В Госдуме заговорили об изменении статуса СВО и переводе экономики на военные рельсы

РИА «Новости» сообщило, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус «спецоперации»‎, чтобы можно было перевести экономику на военные рельсы и «мобилизовать ресурсы для общей победы».

Такие меры, считает Шеремет, нужны для ответа на поставки Западом новых вооружений Украине. Вчера США и Германия объявили о передаче Киеву танков Abrams и Leopard — 31 и 14 штук соответственно. Еще несколько десятков немецких машин готовы предоставить страны Европы.

Какой статус нужно присвоить СВО — Шеремет уточнять не стал. Но, по его мнению, нужно сделать все, чтобы блокировать поставки Украине летального оружия.

«НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — сказал Шеремет.