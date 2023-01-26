Новый массированный обстрел Украины

UPD:

В Голосеевском районе Киева снаряд попал в нежилой дом. Есть информация об одном погибшем и двух раненых, сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в Днепровском районе. Подробности будут позже, добавил он.

***

Воздушная тревога объявлена на всей Украине.

Сообщается о взрывах в Винницкой, Одесской, Житомирской, Киевской областях. Ракеты пролетели над Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областями.

По данным властей, было около 30 ракет. Пуски произвели шесть Ту-95 из Мурманской области. Ту 22-М3 вылетел в районе Курской области.