В отношении Слепакова просят возбудить уголовное дело

Семена Слепакова просят проверить на «дискредитацию армии» из-за его последней песни. По информации ТАСС, к главе Следственного комитета обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Ранее депутаты и сенаторы призывали признать артиста «иноагентом», лишить его гражданства и заработков в России. Инициативу о призаннии Слепакова «иноагентом» уже направили в Минюст.
В «Колыбельной» музыкант поет о том, как мать сожалеет о том, что трехлетний сын еще не может отправиться «крошить» украинцев, когда ее старший сын погиб на фронте. Среднего сына она называет врагом, потому что он уехал из страны. Главный враг России, сказано в песне, «укронацист».