В отношении Слепакова просят возбудить уголовное дело

Семена Слепакова просят проверить на «дискредитацию армии»‎ из-за его последней песни. По информации ТАСС, к главе Следственного комитета обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Ранее депутаты и сенаторы призывали признать артиста «иноагентом»‎, лишить его гражданства и заработков в России. Инициативу о призаннии Слепакова «иноагентом»‎ уже направили в Минюст.

В «Колыбельной»‎ музыкант поет о том, как мать сожалеет о том, что трехлетний сын еще не может отправиться «крошить»‎ украинцев, когда ее старший сын погиб на фронте. Среднего сына она называет врагом, потому что он уехал из страны. Главный враг России, сказано в песне, «укронацист»‎.