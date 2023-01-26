В Москву прибыла новый посол США Линн Трейси

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву, сообщили в диппредставительстве. Она стала первой женщиной на этом посту. Трейси говорила, что в ее планах увеличение числа сотрудников посольства, и в перспективе — выдачи виз.

ТАСС уточнило, что в день прибытия нового посла заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с Трейси продолжат обсуждение вопросов, связанных с раздражителями в российско-американских отношениях. Пока по проблемным темам для Москвы и Вашингтона не удается найти точки соприкосновения.



Присягу в качестве посла она приняла 9 января. До этого она работала послом США в Армении (2017-2019 годы).

Она занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте США, была заместителем главы миссии в посольстве США в Москве.

Раньше Трейси руководила консульством США в Пешаваре (Пакистан) и отделением посольства США в Астане (Казахстан). Также она работала в Афганистане и Кыргызстане.