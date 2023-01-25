Главные новости политики 25 января

На фронте

США и Германия объявили о поставках танков. Украина получит в ближайшее время 14 немецких Leopard 2, а от США — 31 Abrams. О сроках поставки американских танков пока данных нет. Байден подчеркнул, что это не угроза России, а исключительно помощь Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя будущие сделки, сказал, что так Запад пытается нанести стратегическое поражение России. Но он уверен, что танки будут уничтожены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника, а за все это заплатят европейские налогоплательщики.

ВВС рассказала, что Москва готова расценивать использование Киевом снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение «грязных»‎ ядерных бомб. Об этом в Вене на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил глава российской делегации Константин Гаврилов. Он добавил, что это «ядерные провокации и шантаж»‎.

«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями»‎, — сказал Гаврилов на заседании.

Политолог Аббас Галлямов считает, что нынешние поставки — серьезный проигрыш российского руководства.

«Не являюсь специалистом в военной области, поэтому не могу сказать, насколько сильно смогут изменить обсуждаемые танки ситуацию собственно на фронте, но с политической точки зрения удар по позициям отечественных властей, безусловно, получился знатным. Налицо — очевидно негативная для России динамика. Ещё вчера Запад поставлять Украине танки боялся, а сегодня почему-то бояться перестал. Ещё вчера слова Кремля о «красной линии» пугали, а сегодня — уже не пугают. Ещё вчера российская пропаганда рассказывала, что Запад устал и скоро вообще прекратит помогать украинцам, а тут такая наглядная демонстрация того, что ни о каком прекращении и речи не идёт. Наоборот, поддержка только нарастает. Это очень серьезная неудача»‎, — написал он в своем Telegram.

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Харьковской области, в Изюмском районе возле поселка Боровая обнаружены расстрелянные эвакуационные автобусы.

Автобус ехал в Луганскую область. В нем находилось больше 20 человек. По данным следствия, 14 апреля 2022 года российские войска обстреляли машины с людьми из крупнокалиберного пулемёта и винтовочного оружия. По меньшей мере девять человек были убиты и сгорели заживо, 13 человек были спасены и доставлены в местную больницу.

Похороны погибших состоялись в мае. Сейчас прокуроры провели эксгумацию, назначена экспертиза.

ВСУ подтвердили, что ушли из Соледара. Об этом рассказал AFP . Минобороны и ЧВК «Вагнер»‎ утверждали, что полностью контролируют город, еще в середине января, но разведка Британии и ISW говорили, что бои еще идут.

The New York Times сообщила, что кладбище ЧВК «Вагнер»‎ в Краснодарском крае выросло в семь раз по сравнению с ноябрем.

ВВС подтвердила смерть 92 человек после обстрела ПТУ в Макеевке. Это больше, чем объявляло Минобороны: официально погибли 89 военнослужащих. Списки власти публиковать отказались, якобы чтобы данные не использовали иностранные разведки. ВВС составила свой список погибших. Больше 10 семей не могут найти родных ни среди погибших, ни среди живых.

Репрессии

Мосгорсуд постановил ликвидировать Московскую Хельсинскую группу, основанную в 1976 году. Минюсту, который и подал иск, не понравилось, что правозащитники работали в других регионах, а не только в Москве. В МХГ говорят, что не скрывали свою работу по всей России, и никак не могли отказать пострадавшим в помощи, если они находились не в Москве.

Дело рассматривал судья Михаил Казаков: он же принимал решение о ликвидации «Мемориала»‎*. Решение о ликвидации МХГ он принял всего за 20 минут.

Правозащитники поддержали МХГ, хотя такое решение было ожидаемым.

«Это неудивительно — существование независимой правозащитной организации несовместимо с тоталитарным режимом позднего Путина. Для нас очевидно неизбежное будущее — МХГ возродится, а этот режим закончит свои дни, как и советский. Дальше рассуждать об этом произошедшем сегодня безобразном факте в цензурных выражениях невозможно. *** ******»‎, — заявили в «Мемориале»‎**.

Алексей Навальный* снова, в 11-й раз практически подряд отправили в ШИЗО. Новый срок — 8 суток за то, что он неправильно представился. Всего, с учетом нового срока, Навальный проведет в ШИЗО 113 дней.

Михаила Кригера внесли в список «террористов и экстремистов»‎. Активиста обвинили в «оправдании терроризма»‎ в интернете и «возбуждении ненависти или вражды к социальной группе сотрудники ФСБ»‎.

Поэту Артему Камардину отказали в рассмотрении жалобы о пытках при обыске. Он заявлял об изнасиловании и избиениях. Проверка нарушений не нашла.

В России

Госдума в «срочном порядке»‎ рассмотрит инициативу Евгения Пригожина о том, что нужно запретить и ввести уголовную ответственность за «дискредитацию»‎ заключенных-наемников. В СМИ все чаще появляется информация, что многие вышедшие на свободу после контракта с ЧВК сидели за убийства, тяжкие и особо тяжкие преступления. Через 180 дней контракта они выходят на свободу. Пригожин хвалит заключенных, потому что один убийца, по его словам, на фронте стоит трех-четырех .

Также депутаты одобрили в третьем чтении закон, который позволит не публиковать декларации о доходах региональным и муниципальным депутатам.

Крупнейший производитель терминала для приема банковских карт французская Ingenico уходит из России. Процесс должен закончиться в марте 2023 года. Минпромторг уже заявил, что терминалов достаточно, передает ТАСС. Доля Ingenico на российском рынке составляла около 50%.

Владимир Путин встретился со студентами. Но до этого они неделю провели в карантине, рассказали участники встречи. Путин говорил о целях СВО и намекнул, что может остаться у власти через два года после очередных президентских выборов.

«Важные истории»‎*** опубликовали расследование о том, как «Ростех»‎ продолжает покупать электронные составляющие для средств радиоэлектронной борьбы. Производители из США отрицают, что имеют дело с российскими компаниями.

В мире

Эстония не планирует закрывать посольство в России, но в случае подобных российских действий будет отвечать симметрично. Однако сейчас посольство нужно в первую очередь эстонским гражданам.

ЕСПЧ будет рассматривать дело о сбитом малайзийском боинге. По мнению Нидерландов, Россия ответственна за смерть 298 пассажиров рейса МН17.

В Испании задержали 74-летнего мужчину по подозрению в отправке посылок со взрывчаткой в прошлом году. Несколько дней назад сообщалось, что к этим отправлениям могут быть причастны ГРУ и «Русское имперское движение»‎: последнее связано с испанскими радикалами. Какую роль играл в этом Кремль — пока неизвестно.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.

**«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, организация ликвидирована по решению суда.

***«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.