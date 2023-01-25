Bloomberg: США поставят Украине 31 танк Abrams

Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация Байдена приняла решение о поставке 31 танка Abrams на сумму 400 млн долларов. В администрации Байдена подтвердили информацию. Германия, по данным агентства, поставил 14 танков Leopard 2.

Немецкое Минобороны сообщало, что на фронт технику привезут к весне. Помимо собственных машин, в Германии разрешили реэкспорт другим государствам.

О сроках поставок от США пока не сообщается, но ранее была информация, что это может занять до года.

«Коммерсант»‎ пишет, что Джо Байден в своем заявлении добавил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько нужно. Действия Запада не представляют угрозы для России, и цель новых поставок — урегулировать конфликт справедливо, помочь Украине. Эскалация отношений с Россией в планы Запада не входит, добавил Байден. Представитель Белого дома также добавил, что новое вооружение может помочь Украине вернуть Крым.



