ЕСПЧ будет рассматривать дело о сбитом малайзийском боинге

Большая палата ЕСПЧ признала приемлемой большую межгосударственную жалобу Украины и Нидерландов против России, сообщил Павел Чиков. Нидерланды настаивают, что именно Россия несет ответственность за гибель 298 пассажиров рейса МН17 малазийских авиалиний.

В жалобе также описываются пытки военнопленных, вывоз детей из оккупированных территорий, похищения и другие преступления на Донбассе под контролем России. Эти преступления, добавил суд, также находятся в его юрисдикции. А родные погибших пассажиров могут обратиться с заявлениями о бесчеловечном обращении.

ЕСПЧ признает, что восток Украины с 11 мая 2014 года был под контролем Российской Федерации. Суд установил, что государство-ответчик имело в регионе существенное влияние на стратегию сепаратистов, поставляло им оружие, боеприпасы, поддерживало экономически.

Дело будет рассматривать Большая палата ЕСПЧ. По данным ВВС, рассмотрение может занять годы. Однако если будет вынесен обвинительный приговор, то это принесет серьезные политические последствия для Москвы: вероятнее всего, России придется выплатить компенсации родным погибших.