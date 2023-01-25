«Агентство»‎*: студентов заставили проходить неделю карантина перед встречей с Путиным

«Агентство»‎* выяснило, что перед встречей с Владимиром Путиным студентов отправляли на недельный карантин. На самой встрече президент говорил о «целях СВО»‎ и намекал, что останется у власти после выборов.

Как рассказали журналистам двое участников встречи, на карантине их несколько раз тестировали на коронавирус. Петр Птушкин, студент Московского политехнического института, сказал, что карантин был организован в гостинице «Президент-Отель»‎, рядом с парком Горького. Стоимость ночи в стандартном номере около 4,6 тыс. рублей.

«У нас был недельный карантин — все же президент. Ну и, надо сказать, по высшему разряду обслужили: кормили, поили, на любые, так сказать, наши капризы отвечали. Брали ПЦР-тесты, конечно. Кровь сдавали тоже дважды на антитела, как я понимаю, это тоже важно. Вот такие меры безопасности», — сказал Птушкин.

По словам Натальи Горбуновой из МГУ, помимо обследований будущих участников собирали на встречи в зуме для знакомства. Из номера гостиницы выходить было нельзя, добавила она. Однако другая студентка сказала, что не сдавала тесты и не была на карантине.

Журналисты также обратили внимание не высказывание Путина о том, что через два года он может остаться у власти. Он пообещал студентам, что будет в попечительском совете и сможет поучаствовать в праздновании юбилея МГУ. Путин возглавляет попечительский совет вуза с 2013 года.

РБК также пишет, что Путин снова говорил о «целях спецоперации»‎. По его словам, это защита людей и России от угроз, которые пытаются создать на исторических российских территориях.

«Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего защита людей, и прежде всего защита России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях», — цитирует Путина РБК.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.