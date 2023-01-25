«Важные истории»‎* выяснили, как «Ростех»‎ закупает на Западе электронные комплектующие

Журналисты «Важных историй»‎* рассказали, как «Ростех»‎ продолжает получать западные комплектующие для производства систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплектующие получают в том числе из США через связанные компании. Производители отрицают, что имеют связи с Россией после начала боев в Украине.

Системы РЭБ нужны для подавления систем связи и разведки противника, борьбы с беспилотниками, защиты самолетов от ПВО. Россия ежегодно тратит на это около 40 млрд рублей. Крупнейший игрок на рынке концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — «дочка»‎ «Ростеха»‎. Обе структуры находятся под санкциями с 2014 года.

Эксперты Королевского института оборонных исследований (RUSI) изучили 27 типов российского оружия, найденного на поле боя в Украине, и обнаружили там 450 видов электронных компонентов иностранного производства. 317 из них были изготовлены в США.

Входящие в структуру КРЭТ компании использовали для производства РЭБ, защищающих самолеты от ПВО, микросхемы американских Analog Devices, Xilinx и Texas Instruments, Microchip Technology, швейцарской ST Microelectronics, американские резисторы Bourns, японские конденсаторы Murata, немецкие диоды Infineon.

Поставки продолжаются и сейчас через целую цепочку посредников. В ней участвует ряд российских предприятий, некоторые из которых управляются КРЭТом и его сотрудниками. Но чтобы при поставках была указана не российская компания, используются также китайские и турецкие предприятия. Чаще всего они принадлежат россиянам.

*«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.