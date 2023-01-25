Госдума «в срочном порядке»‎ рассмотрит инициативу Пригожина о «запрете на дискредитацию заключенных»‎

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил «в срочном порядке»‎ рассмотреть обращение создателя ЧВК «Вагнер»‎ Евгения Пригожина. Пригожину не нравится, что журналисты и общественность обсуждают судьбу завербованных и помилованных заключенных: он предложил «запретить их дискредитацию»‎.

Поручение Володин дал председателю комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. Они должны «изучить вопрос»‎ о внесении изменений в УК и ввести ответственность «за дискредитацию участников боевых действий»‎.

Заключенные, завербованные в ЧВК «Вагнер»‎, получают помилование после 180 дней контракта. Сегодня Пригожин сказал, что не нужно интересоваться их судьбой и «прошлыми нарушениями»‎. Ранее стало известно, что на свободу вернулись убийцы, в том числе осужденные за заказные убийства, особо тяжкие преступения. Пригожин сказал, что «убийцы стоят трех-четырех, а то и больше»‎ на фронте.