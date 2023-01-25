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#Новости

Фигуранту «Маяковского дела» Артему Камардину суд отказал в рассмотрении жалобы на пытки

25.01.2023

Во время обыска его изнасиловали гантелей и избили

SOTA со ссылкой на адвоката Артема Камардина Леонида Соловьева сообщила, что Мосгорсуд отказал в рассмотрении жалобы на пытки при обыске. Поэт заявил, что силовики изнасиловали его гантелей и избили. 

По его жалобе была назначена доследственная проверка. Но по ее результатам силовики якобы применили спецсредства в рамках закона. 

Обыск у Артема Камардина прошел 26 сентября. С тех пор он под стражей. Уголовное дело возбудили после «Маяковских чтений». На них в сентябре поэты читали стихи, которые посвятили мобилизации. Полиция посчитала, что Камардин, Егор Штовба и Николай Дайнеко «возбуждают ненависть или вражду»‎ по отношению к группе «ополченцы ЛДНР»‎ (ст.282 УК РФ). «Мемориал»‎* признал всех троих политзаключенными.

Фото: SOTA.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, организация ликвидирована по решению суда. 



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