Алексея Навального* в 11-й раз отправили в ШИЗО

Алексей Навальный* на суде по обжалованию запрета на адвокатскую тайну сообщил, что его в 11-й раз отправили в ШИЗО, передает «Сирена»‎. В сумме он провел в изоляторе 105 дней, с новым сроком будет 113 суток. Теперь поводом стало «неправильное представление»‎.

Политика отправляют в ШИЗО практически сразу, как только заканчивается предыдущий срок. В изоляторе у него серьезно ухудшилось здоровье, медпомощь ему не оказывают. Точнее, от болей в спине ему назначили уколы, но ни фамилию врача, ни название препарата, ни диагноз ему не сообщают, как не дают и доступ к медкарте. К этому добавилась простуда в начале января, но лекарства от адвоката политику не передают.

В поддержку политика выступили медики, депутаты, адвокаты и Нобелевские лауреаты. Они требуют прекратить отправлять его в ШИЗО и предоставить доступ к медпомощи. Сторонники политика запустили кампанию FreeNavalny.

*Алексея Навального российские власти внесли в список «террористов и экстремистов»‎.