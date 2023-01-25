Close

#Новости

Мосгорсуд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

25.01.2023

Доводы правозащитников суд не учел

Мосгорсуд постановил ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу. Правозащитников Минюст обвинил в работе за пределами региона. Таких случаев, в том числе онлайн-мероприятий, насчитали 11. 

Онлайн из суда вела «Медиазона»*. Журналисты отметили, что для вынесения приговора судье Михаилу Казакову понадобилось менее 20 минут.

Правозащитники эмоционально выступали в суде, приводили доводы о том, что МХГ всегда, с 1976 года, работала по всей стране. Адвокат Генри Резник в последнем слове предлагал оставить Минюст наедине с этим позором. Но судья решил иначе. 


Суд над МХГ: Как можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями?

Фото: ТАСС.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом»

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.