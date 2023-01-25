Стихийные мемориалы погибшим в Днепре появились в 34 городах России

«7*7»‎ составил карту городов России, где появились стихийные мемориалы в память о погибших в Днепре. Россияне возлагали цветы в 34 городах, в шести им пытались помешать силовики и коммунальщики.

Часть мемориалов все-таки уже убрали. Противостояние с властями было в Йошкар-Оле, Краснодаре, Белгороде, Москве, Твери и Санкт-Петербурге. В Москве нескольких человек задержали, на одного мужчину составили протокол о мелком хулиганстве.

В Днепре 14 января девятиэтажный жилой дом атаковали российские войска. Ракетой уничтожило подъезд. Погибли 46 человек, в том числе шестеро детей. Больше 70 человек получили ранения. В Кремле говорили, что российские войска не наносят удары по гражданским объектам.

Карта «7*7»‎.