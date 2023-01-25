Эстония не будет закрывать посольство в России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна не будет закрывать посольство в России, несмотря на двустороннее сокращение числа дипломатов. Таких шагов не планировали принимать и с российской стороны, сказал он на ETV.

В России и Эстонии на этой неделе сообщили о снижении уровня дипотношений. В обеих странах останутся только временные поверенные в делах. Рейнсалу считает, что сейчас нет смысла говорил о прекращении дипотношений: Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим причинам: оно нужно гражданам Эстонии.

«Что касается ответных шагов России... наш ответ на дипломатические шаги четкий — мы действуем на основе паритета, и Россия должна это учитывать. Всё»‎, — подчеркнул Рейнсалу.