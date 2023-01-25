В Испании задержали 74-летнего мужчину по подозрению в отправке бомб в посольства и правительственные здания

Reuters сообщил, что в Испании задержали 74-летнего мужчину, гражданина Испании. Его подозревают в отправке посылок с бомбами по почте в прошлом году.

Такие отправления получали посольство Украины, США, несколько учреждений страны, телевидение и компания по производству оружия. Всего было шесть посылок. Один человек получил ранение — сотрудник украинского посольства.

Арест прошел на севере страны в городе Миранда-де-Эбро. В полиции пока не раскрыли подробностей, но указывают, что мужчина арестован, у него в доме прошел обыск.

В начале недели сообщалось, что с отправленной взрывчаткой могут быть связаны участники «Русского имперского движения»‎. Полиции удалось установить их связи с ультраправыми в Испании. «Русское имперское движение»‎ может быть связано с ГРУ, но какова роль в этом Кремля, пока неизвестно.