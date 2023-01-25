DW* со ссылкой на AFP сообщила, что ВСУ подтвердили отступление из Соледара. Об этом агентству рассказал представитель украинских войск, когда это произошло, источник не уточнил.

В ЧВК «Вагнер»‎ утверждали еще 11 января, что «город зачищают»‎, и Соледар взят. Через два дня об этом сообщало Минобороны России, в котором наемников ЧВК назвали «добровольцами»‎. В боях за Соледар участвовали заключенные, завербованные в российских колониях. После этого Институт изучения войны и британская разведка писали, что бои продолжаются.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».