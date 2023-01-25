Навальный*: «Мое имя — просто символ»‎

Алексей Навальный* прокомментировал запущенную кампанию по его освобождению. Он отметил, что его имя — это просто символ, а кампания касается всех политзаключенных России и Беларуси. Он также отметил Иран и Венесуэлу и их лидеров как «Волан-де-Мортов нашего мира»‎.

«Я уже цитировал эту великую фразу в моем последнем последнем слове, но слова Полумны Лавгуд из книги о Гарри Потере так важны для мира, где мы живем, что не грех и повторить: «Очень важно не чувствовать себя одиноким. Если бы я была на месте Волан-де-Морта, я бы очень хотела, чтоб ты чувствовал себя одиноким».

О начавшейся кампании поддержки и акциях в городах по всему миру я узнал от адвокатов. Я расцениваю это, конечно, как кампанию за освобождение всех политзаключенных России и Беларуси, где мое имя — один из символов.

Волан-де-Морты нашего мира — Путин, Лукашенко, Хаменеи и Мадуро — хотят, чтобы мы, те кто отказывается подчиниться их власти, чувствовали себя одинокими, брошенными, несчастными и забытыми перед их машинами лжи, коррупции и расчеловечивания.

И это действительно страшно важно — оказавшись в тюрьме, понимаешь особенно остро — не чувствовать себя одиноким. Почувствовать себя одиноким сегодня — стать сломленным завтра.

Приветствую, благодарю и обнимаю всех, кто дает возможность мне и таким как я каждую секунду тюремной жизни, какой бы тяжелой она ни была, чувствовать: я не одинок»‎, — написал политик в соцсетях.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.