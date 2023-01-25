Суд над МХГ: «Как можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями?»

UPD:

Минюст вменяет МХГ 11 нарушений из-за работы «не в регионе»‎. Это шесть посещений судов, три онлайн-мероприятия, два обращения в госорганы. Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева вспоминает, что в 2014 году проводили проверку специалисты Минюста за три года работы организации. И тогда никаких нарушений, при более масштабной публичной работе в стране, найдено не было.

Сопредседатель МГХ Дмитрий Макаров говорил, что правозащитники постоянно собирали и анализировали состояние прав человека в России. Запрет на обращение в госорганы он назвал абсурдным. По закону об обращениях граждан подавать их могут все без исключения, в том числе и организации, ограничений по месту жительства нет. МХГ никогда не скрывала, что работает по всей стране, с самого начала основания в 1976 году. И только в 2019 году это стало «нарушением»‎.

«Мы живем в перевернутой реальности. Как уже отметила представительница Минюста, все перевернуто с ног на голову. Минюст имеет право, а граждане и организации прав не имеют… Мы — объединение граждан. Да, региональное. Это не умаляет и не отменяет наши права. Но все это для Минюста не имеет значения, потому что их функция — покарать, наказать. Может пора закрепить карательную функцию Минюста?»‎ — сказал Макаров.

Представитель Минюста и суд не отреагировали на выступление. Как и на речь сопредседателя МХГ Валерия Борщева. По его словам, с самого начала работа правозащитников подразумевала выезды по стране и просто не могла ограничиваться Москвой.

«Мне 80 лет, я никогда не думал, что буду присутствовать на суде, где разрушается правозащитная деятельность. Где разрушается то, что строил Андрей Дмитриевич Сахаров, Елена Георгиевна Боннер и другие основатели правозащитного движения. Вы сегодня говорите об МХГ как о какой-то обычной рядовой организации. А это явление, международное явление. Она дала импульс правозащитной деятельности на международном уровне. Конечно, правозащитная деятельность экстерриториальна — это азбука! Вы совершаете большой грех. Вы уничтожаете правозащитное движение, уничтожаете! Ликвидация МХГ — это серьезный удар по правозащитному движению не только в России, но и в мире. То, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу, меня поражает. Как так можно с такой легкостью уничтожать то, что строилось десятилетиями. Это было трудно построить, требовало больших усилий, жертв, человеческих жизней. Люди умирали в лагерях! Это явление, мировое явление. А вы его уничтожаете. Это… это, я даже не знаю. Ваша честь, у меня все», — сказал Борщев.

Астраханцева перечислила работу МХГ. Правозащитники помогают в деле Александра Шестуна, задержанным на протестах в Ингушетии, в деле о пытках в ярославских колониях. Но наблюдатели присутствовали в этих делах не официально от организации, никаких командировок не было. Астраханцева добавила, что они не могли сказать людям, что из-за «московской»‎ в названии они не могут поехать, например, к Шестуну, раз он из Подольска.

***

Сегодня в Мосгорсуде проходит заседание по делу о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Минюст настаивает, что старейшую правозащитную организацию нужно ликвидировать, потому что правозащитники писали обращения и помогали в судах в других регионах. Эти нарушения в Минюсте считают неустранимыми.

«Медиазона»‎* ведет онлайн-трансляцию. Главная претензия Минюста к МХГ — «работа за пределами региона»‎. Это показала внеплановая проверка: сотрудники министерства отследили новостную ленту МХГ на сайте. При этом в суде выяснилось, что сроков на устранение нарушений не давали: раз они совершены, то уже неустранимы.

Кроме того, претензии у Минюста были к уставу организации. Но в 2018 году, при регистрации организации, не было найдено нарушений. По словам судьи, это недочет министерства.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.