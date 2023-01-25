Пригожин о заключенных: «Он — убийца и на войне стоит троих-четверых»‎

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин считает, что один убийца стоит на фронте «троих-четверых, а то и больше»‎. Он предложил журналистам не писать об обстоятельствах дел воевавших в ЧВК заключенных или самим отправиться на фронт.

Поводом к комментарию стало дело «черного риелтора»‎ Александра Тютина, который получил 23 года тюрьмы за организацию убийства, а после «службы»‎ в ЧВК вышел на свободу.

«Этот заключенный пошел на войну и погиб. Или чудом остался жив. Он — убийца, и на войне стоит троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков, у которых молоко на губах еще не обсохло. Среди этих мальчиков-одуванчиков — ваш сын, ваш отец и ваш муж. Положите на весы, чего вы больше хотите, чтобы пошел воевать риэлтор-убийца или ваши близкие, которых вы, наверное, в отличие от риэлтора-убийцы получите в цинковых гробах‎, — сказал Пригожин. — А если он выжил по иронии судьбы, то он уже не Вася-риэлтор-убийца, а Петя-воин-счастливчик»‎.

Вчера Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести уголовное наказание за «дискредитацию» бывших заключенных‎.