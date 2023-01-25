Посол России в США: Вашингтон пытается нанести стратегическое поражение РФ и помогает напасть на Крым

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможную поставку Украине танков Abrams от администрации Байдена. По его словам, США пытаются нанести стратегическое поражение России и помогают напасть на Крым. Но танки, как и другая техника НАТО, будет уничтожена, добавил он.

Антонов сказал, что Вашингтон постоянно «повышает «планку» военного содействия своим марионеткам»‎. О новых крупных поставках вооружений, по мнению посла, объявляют в то время, когда «ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы»‎.

«Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение. Дает «зеленый свет» применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной»‎, — прокомментировал Антонов.

Оправдать оборонительными вооружениями в этот раз поставки не получится, добавил посол. Все это — провокации в отношении России, и «ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте»‎.