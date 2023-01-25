Посол России в США: Вашингтон пытается нанести стратегическое поражение РФ и помогает напасть на Крым

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможную поставку Украине танков Abrams от администрации Байдена. По его словам, США пытаются нанести стратегическое поражение России и помогают напасть на Крым. Но танки, как и другая техника НАТО, будет уничтожена, добавил он.
Антонов сказал, что Вашингтон постоянно «повышает «планку» военного содействия своим марионеткам». О новых крупных поставках вооружений, по мнению посла, объявляют в то время, когда «ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы».
«Очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести нам стратегическое поражение. Дает «зеленый свет» применению американской помощи для нападения на Крым. Покрывает преступления радикалов против населения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», — прокомментировал Антонов.
Оправдать оборонительными вооружениями в этот раз поставки не получится, добавил посол. Все это — провокации в отношении России, и «ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте».