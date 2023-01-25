Politico: США могут поставить Украине около 30 танков Abrams

Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что США обсуждают поставки «значительного количества»‎ танков Abrams. Они добавили, что возможно партия составит 30 машин. Но США должны будут провести некоторую их модернизацию — снять оборудование, которое не должно достаться врагу.

Вчера сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует объявить об отправке немецких танков Leopard в Украину. В немецком Минобороны уже сообщили, что страны НАТО могут начать обучение украинских военнослужащих.

Одним из условий передачи немецких танков были аналогичные поставки от США. На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал президенту Джо Байдену отправить в Украину Abrams. Еще один представитель США говорил, что сделка нужна для сохранения единства альянса и расширения возможностей Украины на поле боя.

Ранее США публично выступали против отправки танков Abrams, заявляя, что они слишком дороги и требуют слишком сложного обслуживания.