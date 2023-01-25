ВВС подтвердила смерть 92 военных в ПТУ в Макеевке

ВВС на основе открытых данных подтвердила смерть 92 российских военных в ПТУ в Макеевке. Официально Минобороны сообщало о 89 погибших.

Списки публиковать отказались: в Самарской области военком объяснил, что эти данные могут использовать зарубежные разведки. ВВС составила свой список, который, возможно, будет пополняться.

Журналисты также выяснили, что еще 16 военных родные не могут найти ни среди мертвых, ни среди живых.

ПТУ в Макеевке, где в основном размещались мобилизованные из Самарской области, обстреляли в ночь на 1 января. Неофициально очевидцы сообщали о сотнях погибших. Минобороны обвинило в атаке самих военных: якобы они использовали запрещенные сотовые телефоны, по которым их и отследили ВСУ.