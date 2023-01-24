Главные новости политики 24 января

На фронте
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Wall Street Journal сообщила, что США могут поставить Украине танки Abrams, чтобы выполнить условие Германии на передачу танков Leopard. При этом немецкие власти отрицали, что ставили подобные условия США. Сколько танков может поставит Киеву администрация Байдена, пока не сообщается. Официально об этом могут объявить на этой неделе.
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В Германии, похоже, спор о поставках танков Leopard решен. Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить в Украину 139 машин: часть из них до конца года, часть — к апрелю-маю 2023-го. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что НАТО уже может начинать обучать украинских военных управлению этой техникой. Запрос на реэкспорт танков Германия также получила от Польши, пишет DW**. В Киеве сегодня с официальным визитом президент Финляндии Саули Ниинистё. Он тоже обсуждал поставки Leopard.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предлагали подписать пакт о ненападении на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский подобные предложения опроверг и добавил, что Киев никогда не планировал атак на страну.
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В Украине из-за коррупционных скандалов были отправлены в отставку высокопоставленные чиновники, в том числе из Минобороны. «Чистка» чиновников продолжится и завтра, пообещал Зеленский.
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В России два человека пострадали в Курской области. По словам властей, с дрона сбросили взрывчатку в селе Горналь. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Владимиру Путину, что в регионе с начала СВО от украинских обстрелов погибли 25 человек, 96 ранены, передает «Коммерсант».
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CNN получила доклад украинской разведки о ЧВК «Вагнер». Они опубликовали выдержки из него: о жестокости наемников, безразличии к потерям, запретам на отступление, казни своих же бойцов.
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Разведка Британии пишет, что в Минобороны России растут разногласия. Генерал Валерий Герасимов хочет взять всю кампанию под свой контроль.
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На днях пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий писал о начале наступления российских войск. В Институте изучения войны считают, что эта попытка, вероятнее всего, провалилась. Киев считает, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года. Именно эти месяцы считают решающими в боях.
В России
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Российские власти предложили бронировать дату и время перехода границы на автомобилях с 1 марта. Соответствующий закон рассмотрят в Госдуме в феврале. Позже чиновники поясняли, что это коснется только грузовиков, а речи об ограничениях на пересечение границы не идет. «Можем объяснить» выяснили, что этот проект курируют друзья Путина — миллиардеры Ротенберги и их партнеры. Как сообщала связанная с ними компания «Телематика», внедрение единой системы электронного бронирования очереди через границу уже началось. Первый такой пропускной пункт уже начал работать на переходе «Чернышевское» на российско-литовской границе. Именно «Телематика» создавала в свое время систему «Платон», которая увеличила плату для дальнобойщиков. Одним из ее бенефициаров был Аркадий Ротенберг. «Телематикой» владеют его партнеры.
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«НеМосква» обратила внимание на перечень лекарств, «в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке». Список из 97 наименований опубликовал Минздрав. Из него получается, что с полок аптек могут исчезнуть не только редкие препараты для терапии ВИЧ, онкологических заболеваний, но и активированный уголь, йод, антибиотики, целый ряд вакцин и ибупрофен.
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Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить «дискредитацию» бывших заключенных. По его мнению, нужно запретить публиковать материалы об их «нарушениях» и показывать их в негативном свете. Он предлагает уголовный срок в пять лет.
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После скандалов с заграничными поездками чиновников в Госдуме утвердили новый регламент: теперь депутаты должны будут уведомлять о своих поездках за рубеж в письменном виде.
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В Госдуме высказались об отмене обязательной публикации деклараций о доходах чиновников. По словам Павла Крашенинникова, не всем хочется с этим возиться или «просто лень».
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The Insider*** рассказал, как Кремль продолжает закупать элитные вина в Европе, несмотря на санкции. Поставки наладила компания друга дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой.
Репрессии
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В Берлине появилась инсталляция ШИЗО. Сторонники Алексея Навального* хотят таким образом показать, в каких условиях содержат политика. Также к кампании по его освобождению присоединились лауреаты Нобелевской премии Дмитрий Муратов и Мария Ресса — они обратились в Международный комитет Красного Креста.
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Рамзан Кадыров не ответил на предложение Абубакара Янгулбаева об обмене его матери Заремы Мусаевой. Ей становится все хуже в СИЗО, где она провела год.
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Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» Фонд Андрея Сахарова. Организация работала с 1989 года.
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В регионах также продолжаются репрессии: в Новосибирске в растрате обвинили экс-руководителя театра «Красный факел» Александра Кулябина. Его сын Тимофей был театральным режиссером, он уехал из России и выступал против «спецоперации». Его спектакли отменили по всей стране.
В мире
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В Калифорнии в городе Хаф-Мун-Бей пенсионер открыл стрельбу. Погибли семь человек, еще один в критическом состоянии, пишет Reuters. Стрелявший сдался полиции. Им оказался 67-летний местный житель Чжао Чун Ли. В субботу массовую стрельбу в танцевальном клубе устроил 72-летний пенсионер Ху Цан Тран. Он покончил с собой после второй за вечер, но неудавшейся атаки. Первое его нападение унесло жизни 11 человек.
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал отказ Турции поддержать заявку Швеции на вступление в Альянс. Президент страны Реджеп Эрдоган отказался поддержать Стокгольм после акции протеста в столице: на ней ультраправый политик сжег Коран. Финляндия, которая подавала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией, не исключила, что может одна стать членом НАТО.
*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»
**DW Минюст России считает «иностранным агентом».
***The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».
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