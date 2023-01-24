Главные новости политики 24 января

Wall Street Journal сообщила, что США могут поставить Украине танки Abrams, чтобы выполнить условие Германии на передачу танков Leopard. При этом немецкие власти отрицали, что ставили подобные условия США. Сколько танков может поставит Киеву администрация Байдена, пока не сообщается. Официально об этом могут объявить на этой неделе.

В Германии, похоже, спор о поставках танков Leopard решен. Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить в Украину 139 машин: часть из них до конца года, часть — к апрелю-маю 2023-го. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что НАТО уже может начинать обучать украинских военных управлению этой техникой. Запрос на реэкспорт танков Германия также получила от Польши, пишет DW**. В Киеве сегодня с официальным визитом президент Финляндии Саули Ниинистё. Он тоже обсуждал поставки Leopard.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предлагали подписать пакт о ненападении на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский подобные предложения опроверг и добавил, что Киев никогда не планировал атак на страну.

В Украине из-за коррупционных скандалов были отправлены в отставку высокопоставленные чиновники, в том числе из Минобороны. «Чистка»‎ чиновников продолжится и завтра, пообещал Зеленский.

В России два человека пострадали в Курской области. По словам властей, с дрона сбросили взрывчатку в селе Горналь. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал Владимиру Путину, что в регионе с начала СВО от украинских обстрелов погибли 25 человек, 96 ранены, передает «Коммерсант»‎.

CNN получила доклад украинской разведки о ЧВК «Вагнер»‎. Они опубликовали выдержки из него: о жестокости наемников, безразличии к потерям, запретам на отступление, казни своих же бойцов.

Разведка Британии пишет, что в Минобороны России растут разногласия. Генерал Валерий Герасимов хочет взять всю кампанию под свой контроль.