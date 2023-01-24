Кадыров не ответил на предложение Янгулбаева об обмене его на мать Зарему Мусаеву

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев сообщил, что его предложение об обмене на мать Зарему Мусаеву, которая находится в грозненском СИЗО уже больше года, осталось без ответа. Он просил об обмене главу Чечни Рамзана Кадырова.

Янгулбаев рассказал, что его обращение остается без ответа четвертый день.

«Инициативно они действуют только под эмоциями и аффектом, а когда дело доходит до реальных событий и взрослых решений, предпочитают скрываться и игнорировать «слона в комнате», как дети… Вы прислужники террористов. Безвольные и бесхребетные… Злокачественная опухоль на теле народа. К счастью операбельная»‎, — написал правозащитник.

Журнал «ДОШ»‎ сегодня рассказал, что здоровье Заремы Мусаевой в СИЗО ухудшилось. Ее адвокат Александр Немов говорит, что женщине трудно ходить и выглядит она неважно. Из-за сахарного диабета ей часто делают уколы инсулина. Другого лечения в СИЗО нет, да и инсулин ей передают родные.

Год назад Зарему Мусаеву похитили в Нижнем Новгороде и вывезли в Грозный. Ее обвинили в насилии к представителю власти, опасном для жизни и здоровья (ч.2 ст. 318 УК РФ) — силовики утверждали, что она расцарапала лицо одному из полицейских. Экспертизы на последних судах подтвердили, что опасности для жизни и здоровья действия женщины не представляли. Описанных травм у силовика эксперт вообще не обнаружил.

Зарема Мусаева — жена федерального экс-судьи Сайди Янгулбаева и мать правозащитников Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. Последние за несколько дней до задержания мамы сообщили, что их родственники пропали в Чечне: до этого правозащитникам угрожал лично Кадыров.