Олег Навальный: «ШИЗО — это то будущее, которое Путин готовит для России и для всего мира»‎

В Берлине сторонники Алексея Навального* в рамках кампании FreeNavalny открыли инсталляцию в виде ШИЗО возле российского посольства. Бетонная клетка должна показать, в каких условиях держат политика. На открытии выступили Леонид Волков** и Олег Навальный, пишет «Сирена»‎.

На открытии собралось около 100 человек, в том числе журналисты ведущих немецких СМИ. Волков** и Навальный призвали поддержать кампанию FreeNavalny.

«ШИЗО — это то будущее, которое Путин готовит для России и для всего мира. Вместо перспективы у тебя есть только параша и прикрепленная к стене шконка. Мы уверены, что все, кто находится в застенках, будут освобождены», — заявил брат политика и автор инсталляции Олег Навальный.

Волков** добавил, что кампания FreeNavalny не только об Алексее*, но и обо всех политзаключенных и о будущем России.

«Не надо над ней (прекрасной Россией будущего. — NT) посмеиваться, потому что если мы утратим веру в нее и позволим себе поверить, что Путин навсегда, то мы проиграли», — сказал Леонид Волков**.

Алексей Навальный* больше 100 дней из двухгодичного заключения провел в таком штрафном изоляторе. Адвокаты, медики, депутаты и его сторонники призывают прекратить создавать для него пыточные условия, которые подрывают его здоровье. Сегодня с открытым письмом к Международному комитету Красного Креста обратились лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Они требуют помочь освобождению политика.

Фото: «Сирена».

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎

**Леонида Волкова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.