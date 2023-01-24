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#Новости

Депутаты должны будут уведомлять о планируемых поездках за рубеж

24.01.2023

Служебных командировок это не касается

Госдума приняла поправки в регламент, по которыму теперь депутаты должны будут в письменной форме уведомлять о планируемых поездках за границу. Соответствующие документы должны направляться председателю Госдумы и в комиссию по вопросам контроля сведений о доходах и имуществе: в зависимости от позиции депутата. Служебных командировок это не коснется.

Скандалы с заграничным отдыхом чиновников прокатились в начале года. В нескольких регионах «настоятельно рекомендовали»‎ не выезжать за границу при проведении СВО. 

В Курской области депутату Максиму Васильеву пришлось сложить полномочия: он ушел в отставку сегодня, а в начале января попал в подобный скандал. Его видео из Мексики возмутило региональные власти, а секретарь генсовета «Единой России»‎ Андрей Турчак пригрозил ему «кувалдой Вагнера»‎, если он не положит мандат. 



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