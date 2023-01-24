Close

#Новости

Документальный фильм «Навальный*» номинирован на «Оскар»

24.01.2023

Ранее его номинировали на британскую кинопремию

В Telegram-канале Алексея Навального* сообщили, что документальный фильм «Навальный»‎ номинирован на «Оскар»‎ в категории «лучший документальный фильм». 

В начале года стало известно, что работа была номинирована на британскую BAFTA. Фильм снимала HBO, а некоторые материалы подготовил сам оппозиционер, его команда и родные. 

Помимо международной кампании по его освобождению Free Navalny, лауреаты Нобелевской премии Дмитрий Муратов и Мария Ресса обратились в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь вызволить политика. 


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.