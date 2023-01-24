Украинская разведка о бойцах ЧВК «Вагнер»‎: безразличие к потерям, запрет на отступление, жестокость

CNN получила доступ к докладу украинской разведки о том, как ведут себя на поле боя бойцы ЧВК «Вагнер»‎. Штурмовым группам запрещено выносить раненых, отступать до наступления ночи запрещено, отступающих или сдающихся в плен ждет казнь, а к огромным потерям в ЧВК безразличны.

Отчет спецслужбы датирован декабрем 2022 года. Тогда «Вагнер»‎ участвовал в боях за Соледар и Бахмут. В ближнем бою наемников называют «уникальной угрозой»‎, но в Киеве признали эффективность жестокой и безразличной к потерям группы Евгения Пригожина: особенно это подходит для плохо подготовленных бойцов.

«Гибель тысяч солдат Вагнера не имеет значения для российского общества», — утверждается в докладе.

Раненых нельзя выносить штурмовым группам, и люди по нескольку часов могу ждать помощи. Штурмовые группы должны идти до достижения цели и отходить, только если операция не удалась, и только ночью. Аналитики отмечают, что вагнеровцы не отступают, а «самовольный отход группы или без ранений карается расстрелом на месте». В случае попытки сдаться в плен наемникам также грозит казнь.

Украинская разведка также выяснила, что часть мобилизованных подумывает о переходе в ЧВК. Возможно, не исключают аналитики, регулярная армия перестроиться под ЧВК: обычные подразделения переформируют в штурмовые группы. Потери среди завербованных в ЧВК осужденных разведка оценила в 80%. Чаще всего они составляют первую волну нападения. При этом координация между Минобороны и ЧВК сейчас практически отсутствует.