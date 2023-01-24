В Москве появилось несколько дел о «пропаганде ЛГБТ»‎ против блогеров

В Москве за последние два дня завели сразу несколько дел против блогеров, которых заподозрили в «пропаганде ЛГБТ»‎ по новому закону. Поводом к одному делу стали фото парня с макияжем, двух других проверяют после доноса депутата, пишет «Черта»‎.

Первый «подозреваемый»‎ — 20-летний блогер Станислав Базаров, который называет себя «Стасик Кудрявый»‎. Его задержали 23 января. Полиции не понравились его фото с макияжем и в женской одежде в соцсетях. Силовики также обнаружили видео с «неприличными действиями» с другими «лицами мужского пола».

На следующий день полиция завела административные дела на блогеров Дашу Корейку (трансгендерная персона) и Химли Форкс. Поводом стала жалоба депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Первое дело о «пропаганде ЛГБТ»‎ появилось 10 января. По доносу депутата Александра Хинштейна было возбуждено дело против издательства Popcorn Books. Оно разместило на книгах с упоминанием ЛГБТ цитаты из Конституции, гарантирующие свободу слова. Убирать произведения из продажи в издательстве отказались.

Всего РКН заблокировал 306 сайтов с информацией или упоминанием ЛГБТ. Закон действует около 1,5 месяцев.

Административное наказание по этим делам может составить до 200 тыс. рублей. Фактически принятый в прошлом году закон запрещает упоминание ЛГБТ-персон в кино, книгах, СМИ.