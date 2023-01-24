Украина проводит крупнейшую с начала боев «чистку»‎ чиновников

Украина проводит крупнейшую «чистку»‎ чиновников с начала боев, пишет Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей нескольких регионов, замгенпрокурора, замминистра обороны и своего советника. Всего уволили более десятка высокопоставленных чиновников.

Сегодня утром Владимир Зеленский сначала подписал указ о запрете на выезд за границу для госслужащих. Это касается всех должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, народных депутатов, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство.

«Они хотят отдохнуть сейчас — они будут отдыхать вне гражданской службы»‎, — сообщил Зеленский.

После этого начались отставки. Они, по словам Зеленского, продолжатся завтра. Кадровые решения затронут руководителей различных уровней в министерствах и других структурах правительства, в регионах и в правоохранительной системе.

После указа о запрете на выезд был отправлен в отставку замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он праздновал Новый год в Испании, сообщали украинские СМИ.

Дальше в отставку отправили замглаву офиса президента Кирилла Тимошенко, которого критиковали в СМИ.

Замминистра обороны Вячеслав Шаповалов ушел в отставку после расследования о коррупции и возможной растрате. Как писал украинский журналист Юрий Николов, Минобороны могло проводить закупку продуктов по завышенным ценам: в два-три раза дороже, чем в магазинах. В Минобороны назвали обвинения «безосновательными»‎, а данные расследователя — вводящими в заблуждение. В министерстве даже обещали обратиться в СБУ.

Среди глав украинских регионов в отставку отправили главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, Запорожской области Александра Старуха, Киевской области Алексея Кулебу, Сумской области Дмитрия Живицкого, Херсонской области Ярослава Янушевича.