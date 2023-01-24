Лукашенко сообщил, что ему предлагали заключить пакт о ненападении на Украину

БЕЛТА сообщила, что на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему предлагали заключить пакт о ненападении. В Кремле не располагают информацией об этом, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Лукашенко призвал сплотиться, «чтобы у нас бомбы не падали»‎, и утверждал, что в 2020 году Беларусь «выстояла»‎, иначе было бы «хуже, чем в Украине»‎. Но от планов Запад не отказывается и продолжает готовить боевиков и экстремистов, уверен Лукашенко.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно»‎, — рассуждал президент.

Этим он оправдал жесткую реакцию на оппозицию внутри страны, потому что «дай бог всё удержать»‎.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание Лукашенко. Как передает Sputnik, он ответил, что «не располагает информацией»‎.