The Insider*: Кремль продолжает закупать элитные вина в обход санкций

Расследователи The Insider* выяснили, что в Россию продолжают ввозить элитные европейские вина, несмотря на введенные санкции. Поставки оформляет под видом «образцов для сертификации» компания друга дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой. При этом европейские компании значительно увеличивают такие партии: вместо разрешенных 2,5 литров, например, оформлялись партии по 60 литров.
Ранее компания «Рятико» привозила в Россию товары из Японии: от маринованного имбиря до миостимуляторов. Но владелец «Рятико» — Алексей Репик, друг Екатерины Тихоновой. Его состояние оценивают в 1,4 млрд долларов. Его предприятия — среди крупнейших фармпроизводителей в России. ФАС подозревала его и Минздрав в картельном сговоре, из-за которого начался рост цен на лекарства. Но расследование ничем не закончилось.
Компания «Рятико» ввозит элитные сорта вин, которых больше нет в продаже из-за санкций. Зато их можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний Геннадия Тимченко.
Только за ноябрь-декабрь в Россию ввезли партию на 283 млн рублей. На некоторые вина живущим на прожиточный минимум россиянам пришлось бы копить 24 года — и это если не тратиться на еду и жилье.
*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».