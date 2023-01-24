The Insider*: Кремль продолжает закупать элитные вина в обход санкций

Расследователи The Insider* выяснили, что в Россию продолжают ввозить элитные европейские вина, несмотря на введенные санкции. Поставки оформляет под видом «образцов для сертификации»‎ компания друга дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой. При этом европейские компании значительно увеличивают такие партии: вместо разрешенных 2,5 литров, например, оформлялись партии по 60 литров.

Ранее компания «Рятико» привозила в Россию товары из Японии: от маринованного имбиря до миостимуляторов. Но владелец «Рятико» — Алексей Репик, друг Екатерины Тихоновой. Его состояние оценивают в 1,4 млрд долларов. Его предприятия — среди крупнейших фармпроизводителей в России. ФАС подозревала его и Минздрав в картельном сговоре, из-за которого начался рост цен на лекарства. Но расследование ничем не закончилось.

Компания «Рятико»‎ ввозит элитные сорта вин, которых больше нет в продаже из-за санкций. Зато их можно найти в элитных ресторанах, принадлежащих Репику и его партнеру Ивану Сибиреву, топ-менеджеру компаний Геннадия Тимченко.

Только за ноябрь-декабрь в Россию ввезли партию на 283 млн рублей. На некоторые вина живущим на прожиточный минимум россиянам пришлось бы копить 24 года — и это если не тратиться на еду и жилье.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.