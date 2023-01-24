Депутат, попавший в скандал с новогодним видео из Мексики, сложил полномочия

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что депутат Максим Васильев сложил полномочия и ушел с поста зампреда комитета областной думы по бюджету и налогам. Причины ухода глава области не объяснил.
Васильев стал известен в начале года после видео из Мексики с пожеланием всем «много денег и хорошего настроения». Это не понравилось главе области, жители также спрашивали в соцсетях, почему он «отдыхает не в окопах». Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пригрозил Васильеву «кувалдой Вагнера», если он не откажетс от мандата.
Васильев говорил, что видео было «для своих», и в Мексику он отправился, потому что его жене рекомендовали рожать в более благоприятных условиях. Она также депутат от «Единой России».
После скандала с Васильевым региональные власти начали «настоятельно рекомендовать чиновникам отказаться от заграничного отдыха в сложное для страны время».