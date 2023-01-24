Дмитрий Муратов и Мария Ресса требуют вмешательства Красного Креста в судьбу Алексея Навального*

Лауреаты Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов и Мария Ресса обратились с открытым письмом в Международный комитет Красного Креста. Они требуют вмешаться в судьбу Алексея Навального*. В МККК заявили, что таких полномочий у них нет.

Два года Алексей Навальный* находится в заключении. Сейчас против него возбуждено девять политических уголовных дел, по которым ему грозит 35 лет колонии. Политика постоянно отправляют в ШИЗО — из двух лет в колонии и СИЗО он провел в штрафном изоляторе 100 дней. В начале января он заболел в ШИЗО, и администрация колонии не принимает лекарства, которые передает ему адвокат. Сторонники политика запустили кампанию Free Navalny.

Нобелевские лауреаты в своем обращении подчеркнули, что 100 лет назад МККК спасал российских политзаключенных из тюрем большевиков.

«Арестанты подвергались пыткам, и Красный Крест входил в непосредственный контакт с руководителями ленинской и сталинской администраций, стараясь облегчить участь заключенных. Очень важно: Красный Крест добивался права оказывать помощь политическим заключенным, применяя к ним нормы гуманитарного права, зафиксированные в Гаагских и Женевских конвенциях, распространяя их на гражданских лиц, а не только на солдат действующей армии в военное время. Красный Крест добивался доступа в места лишения свободы и права оказывать врачебную помощь политзекам»‎, — отметили в письме.

Красный Крест признавал, что право на помощь имеют жертвы не только вооруженных конфликтов. И государственный суверенитет не должен рассматриваться как основание для ограничения медицинской, правовой, гуманитарной помощи. Возможность оказывать помощь политзаключенным за МККК закрепили после Второй мировой войны.

«И мы просим: воспользуйтесь ей. Проявите самоотверженность. Невозможно чувствовать себя человеком, когда рядом, в тюрьмах и лагерях, мучают политических заключенных. Посмотрите, что сделали с политиком Алексеем Навальным*. Многочисленные наказания по любому поводу и отсутствие медицинской помощи. Можно после этого смотреть в глаза его жене, детям, родителям? Поступите так, как вам подсказывают ваш универсальный гуманитарный принцип: «Предотвращение страданий людей». Мы обращаемся к вам как лауреаты Нобелевской премии мира к лауреатам Нобелевской премии мира. Воспользуйтесь своим правом. Пока мучения продолжаются, все мы — соучастники палачей»‎, — сказали в своем письме Ресса и Муратов.

В МККК заявили, что не имеют мандата на подобные действия. Но лауреаты настаивают, что одной из приоритетных задач является «предупреждение и облегчение страданий людей̆ с полной̆ беспристрастностью, без какой-либо дискриминации». Они обратились к другим неправительственным организациям, которые могут помочь в решении проблем с доступом МККК к Алексею Навальному*.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.