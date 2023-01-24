«Можем объяснить»‎: Симоньян заработала 41,5 млн рублей в 2021 году

«Можем объяснить» ознакомились с декларацией о доходах Маргариты Симоньян за 2021 год. В сумме зарплата от агентства «Россия сегодня» и телеканала RT составила 41,5 млн рублей.
Ее руководство в обоих СМИ оценили почти одинаково. В RT, учредитель которой АНО «ТВ-Новости», ее доход составил 20,9 млн рублей. А в МИА «Россия сегодня» — 20,6 млн рублей. В обеих организациях она занимает должность главного редактора.
Журналисты добавили, что президент России Владимир Путин в 2021 году заработал в четыре раза меньше, всего 10,2 млн рублей. В 2019 году, отмечал The Insider*, ее доход составлял 36,4 млн рублей.
Симоньян владеет 900-метровым особняком на Новой Риге. Вместе с ней живет младшая сестра Алиса, которая также работает в АНО «ТВ-Новости».
О доходах мужа Маргариты Симоньян, режиссера Тиграна Кеосаяна, информации в базе ФНС нет. Есть только данные о двух его счетах с накоплениями в 157 млн рублей.
*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».