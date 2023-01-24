Бывший агент ФБР, который якобы помогал Дерипаске, заявил о невиновности

Минюст США вчера раскрыл обвинения по пяти пунктам бывшему агенту ФБР Чарльзу Макгонигалу и гражданину США Сергею Шестакову. Их обвинили в сговоре с целью нарушения санкций и отмывании денег, Шестакова обвинили также в даче ложных показаний. Оба заявили о своей невиновности, пишет ТАСС.

Макгонигал возглавлял департамент контрразведки в Нью-Йоркском отделении ФБР. Шестаков работал переводчиком в суде. Суд постановил, что оба подозреваемых могут быть отпущены под залог на время следствия. Шестаков внес необходимые для этого 200 тыс. долларов. Макгонигал должен внести 500 тыс. долларов, постановил суд.

По версии следствия, Макгонигал вел дела об имуществе Олега Дерипаски. Он мог вступить с Шестаковым в сговор, установить контакт с Дерипаской и по его указке начать расследование в отношении другого бизнесмена. За это они якобы получали от российского предпринимателя деньги через подставные фирмы. В 2019 году они пытались добиться снятия с Дерипаски санкций, введенных еще в 2018 году.

Дерипаска пытался оспорить санкции в суде в 2019 году. Он оценил тогда ущерб от ограничений в 7,5 млрд долларов США.