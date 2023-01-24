«Дочка» Минобороны подала 560 исков к компаниям Пригожина

«Можем объяснить»‎ выяснили, что дочка Минобороны в 2022 году подала 560 исков к компаниям Евгения Пригожина из-за обеспечения армии некачественной едой. Сумму ущерба АО «Военторг» оценило в 107 млн рублей.

В 2021 году был 341 подобный иск. Но рекордная сумма исковых требований отмечена в 2020 году — 197,1 млн рублей.

Снабжение армии с началом «спецоперации»‎ стало ухудшаться в том числе из-за проблем с логистикой,отмечают журналисты. С этим связан и рост исков.

Помимо поставки продуктов компании Пригожина готовят еду непосредственно в воинских частях. При проверках часто обнаруживаются нарушения: недовес, просроченные продукты, подмена на заменители более низкого качества. Повара в компаниях Пригожина иногда работают без санкнижек, а в самой еде находили кишечную палочку.